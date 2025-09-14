14日午前7時20分、島根県と気象台は、松江市、雲南市、飯南町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので警戒してください。＜解除された市区町村＞・松江市・雲南市・飯南町