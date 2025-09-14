日本の音楽業界が最も輝いていた'90年代、ヒット曲を連発し社会現象を巻き起こした音楽事務所がある。その名は「ビーイング（現B ZONE)」、B'zのデビューやB.B.クィーンズ『おどるポンポコリン』のヒットを足がかりに、ZARDやWANDS、T-BOLANなど次々とビッグアーティストを世に送り出してきた。ビーイング創設者の名は長戸大幸、音楽史に名を刻むプロデューサー、そして「芸能界のドン」のひとりであることに疑いの余地はないが、