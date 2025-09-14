突然ですが、「ワイシャツ」が何の略か知っていますか?ワイ字型シャツ？実は違います…！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ホワイトシャツ」でした！明治時代、日本に洋服文化が入ってきたころ、当時の男性用正装に欠かせなかったのが白いシャツでした。それを「ホワイトシャツ→ワイシャツ」と呼ぶようになり、やがて色付きのシャツまで含めて「Yシャツ」という名前が定着しました。次回の難解略語もお楽しみに！【