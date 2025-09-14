イケア・ジャパンは9月11日、プレスイベントをIKEA Tokyo-Bayで開催した。プレスイベント開催○日本初出店から20周年へ、広島初の店舗「IKEA広島」10月開業を発表2006年4月に日本で初めてオープンしたイケア店舗IKEA Tokyo-Bay(旧 IKEA 船橋)は、2026年春に20周年を迎える。同社の代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer ペトラ・ファーレ氏は次のように述べている。「この20年で私たちは大きく前進し、ここ数年は変化を