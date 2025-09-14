前編記事：『べらぼう』ではついに失脚……老中・田沼意次の「律儀で真面目な仕事ぶり」が見直されたのはなぜか？より続くベンチャー企業家のアイデアを取り入れたロシアがアイヌとの交易目的で蝦夷地に接近していると聞いた意次は、1785年、蝦夷地開発の可能性を探検隊に探らせた。幕府はオランダや清、朝鮮以外との通商を禁じていたので、外交方針の大転換である。「貿易を制限していた幕府の消極的な姿勢を改め、俵物（干した海