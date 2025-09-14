背すじがまっすぐに伸びず丸まっている状態、いわゆる「猫背」は見た目が悪いだけでなく、身体に大きな負担がかかり健康にもさまざまな影響を及ぼす。【写真】最初にすべきストレッチ「キャット＆ドッグ」脳への血流不足が認知症を引き起こす「その影響は脳にも及び、ひいては認知症を発症させる原因にもなります」そう警鐘を鳴らすのは、梶の木内科医院院長の梶尚志先生。関連の介護施設で高齢者に運動トレーニングを指導し