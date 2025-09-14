今年3月に亡くなったいしだあゆみさんは、歌手として活動する中で苦悶していた。元マネージャーが回想する、スターの素顔と栄光の軌跡。前編記事『「人気があるって、ものすごくつらいことなのよ」昭和の大スター・いしだあゆみが本音を漏らした日』より続く。「もう一回、マネージャーやってくれない？」そうして俳優業が軌道に乗った頃に、僕はいしだあゆみさんのマネージャーから退くことになりました。黒澤明監督の息子さんで