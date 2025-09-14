［J１第29節］横浜FM ０−３ 川崎／９月13日／日産スタジアム９月13日に行なわれたJ１第29節で、17位の横浜F・マリノスは８位の川崎フロンターレとホームで対戦。開始４分に先制点を許すと、62分、90＋８分にもゴールを奪われ、０−３で敗れた。横浜FMは残留争いの真っ只中。残り10試合のなかには、京都サンガF.C.や鹿島アントラーズ、柏レイソルといった優勝争いをしているチームとの対戦もある。さらに今節は“神奈川ダービ