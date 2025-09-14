INFORICHは9月8日から、イタリアでの「ChargeSPOT」の運営を開始した。ミラノ中心地のレストラン、カフェなどの飲食店、店舗に設置される。 同社の欧州法人が提供する。9月時点での設置台数は100台。イタリアの市場規模、今後のさらなる観光需要の増加から、モバイルバッテリーのシェアリングサービスの需要が大きいと判断したという。 INFORICHは今後、ローマを含む都市部・観光地への拡大を進め