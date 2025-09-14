タレントの野々村真（61）が13日に放送されたテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。妻でタレントの俊恵（61）の交際当初と現在で変わった部分を明かした。お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有から「結婚して何年ですか?」と聞かれた野々村は「30年」と答えつつ「その前に付き合って11年」と41年間共に過ごしていると伝えた。すると、黒田は恐妻家として知られる妻・俊恵について「付き合ったことはそんな