9月に入っても最高気温35度を超える日が予報されている。糖尿病専門医の矢野宏行さんは「実は急性の糖尿病患者が多く運ばれてくるのが真夏。よく知っている商品だからといって、成分表もチェックせずにコンビニなどで買ったドリンクを大量に飲むのは危険だ」という――。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■9月に入っても、まだまだ残暑で汗をかく猛暑日の連続という時期は過ぎました