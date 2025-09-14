腰が重い人こそ必見。片づけはただの作業にあらず。物事にケリをつけ、新たな一歩を踏み出すための神聖な「儀式」なのだ。片づけが「思い出巡り」の旅になる片づけをしたいと思っても、どうにも億劫で手をつけられずにいる、そんな人も多いだろう。しかし、片づけは面倒なことばかりではない。「片づけることで自分の来し方を顧み、頭の中が整理されて、人生の新たな一歩を踏み出すきっかけにもなりました」こう明るく話すのは、女