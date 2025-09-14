Breaking Downオーディションの最中、朝倉海が「もうこのグループおしまい」と呆れ、静かに怒りをあらわにするほどの大波乱が起こった。【映像】朝倉海が怒りをあらわにした「愚行」13日、朝倉海のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドで最強を決める『Breaking Down17』（9月27日、アリーナ立川立飛で開催）一次オーディションの後編の様子が公開された。総勢約40名が集まった一次オーディションの中から、朝倉未来らが審査をす