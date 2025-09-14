◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム5×-4西武（13日、エスコンフィールドHOKKAIDO）2位日本ハムは西武に9回に追いつかれるも、延長11回に5番・清宮幸太郎選手のタイムリー安打でサヨナラ勝ち。逆転優勝へ執念を見せる勝利を飾りました。試合後、お立ち台に上がった清宮選手は「しびれています。体中、震えています」と喜びのコメント。「これ以上ない場面でしたし、奈良間（大己選手）からも『お願いします！』と打席に向かう前に言わ