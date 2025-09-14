核戦争、気候変動、そして制御不能のAI……。人類滅亡のシナリオはもはやSFではなくなりつつある。こうした人類が直面する「存亡リスク（existential risk）」という概念を提唱したのが、哲学者ニック・ボストロムだ。元オックスフォード大学「人類の未来研究所」所長であり、著書『スーパーインテリジェンス』でAIの暴走による人類滅亡の可能性を世界に知らしめたボストロムの議論は、いまや学術界を超えて社会全体に大きな影響を