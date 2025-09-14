この漫画は、著者・永吉(@eikiccy)さんがかつての職場でカスハラ被害を経験し、常連客の仲裁により事態が収束するまでを描いています。お宮参りや初節句、七五三に学校行事など、子どもの成長の節目でスタジオ写真を撮る人もたくさんいますよね。いろいろな衣装が試せたり、普段はしないようなお化粧をしたり…子どもたちも楽しんで撮影にのぞむこともあるでしょう。一方で、商業施設においては子どもを盾に「無理な要求」を通そう