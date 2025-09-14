前総裁選は唯一「増税ゼロ」路線石破首相がようやく辞任する運びとなり、自民党総裁選挙の号砲が鳴り響いた。一番槍として出馬宣言を行った人物は茂木敏光前幹事長である。茂木氏は「早すぎた男」と言えるかもしれない。昨年の自民党総裁選挙では唯一「増税ゼロの政策推進」を掲げて、自民党の大敗原因の一つとなった「減税しない政党という印象」を回避する道を示していた。しかし、茂木氏が当時の空気感の中で総裁選挙を惨敗した