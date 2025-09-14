◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）１４日は女子マラソンからスタートする。１３日の男女３５キロ競歩に続いて猛暑を考慮して、スタート時間を午前８時から３０分早めて実施する。天気は曇り時々晴れの予想で、気温は午前６時５０分時点で２７・７度、湿度は８２％。少し歩いただけで汗ばむ現状だ。１３日の男子３５キロ競歩では、３大会連続メダルを狙った川野将虎（旭化成）がゴール後、熱中症、脱水で倒れ込んだよ