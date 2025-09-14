◆米大リーグブルージェイズ５×―４オリオールズ（１３日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発し、６回６３球を投げ、４安打１失点、４奪三振の好投を見せて、１１勝目（８敗）の権利を持って降板したが、２点リードの９回に逆展転されてサヨナラ負けを喫し、勝敗はつかなかった。前回登板の７日（同８日）の本