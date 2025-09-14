世界的なお騒がせインフルエンサー、イギリス出身のボニー・ブルー（26）が新たな大型企画を発表した。各地の男子学生たちと関係を持つ目的で、イギリスの9都市をめぐるツアーを開催するというのだ。【写真】「タダで行為できます」看板を持つブルー。他、同じく過激なコンテンツ販売で知られる「仲間」との2ショットなどもボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売している。