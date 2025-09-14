さまざまなオーディションが注目されている現在のエンタメ界。そんななかで、たくさんのスターを輩出しているのが『東宝シンデレラ』オーディションだ。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、『東宝シンデレラ』オーディションの輝かしい歴史を振り返る。【写真】〈『東宝シンデレラ』オーディション出身者の飛躍〉最新の第9回グランプリを獲得した白山乃愛歴代のグランプリや審査員特別賞の活躍は群を抜いている沢口靖