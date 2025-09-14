大坂の道具商の家に生まれ、今は老舗の大店で修業中の身でありながら、こっそり遊里通いに現を抜かす主人公〈松井寅蔵〉。十八歳。朝井まかて氏の最新作『どら蔵』は、「お調子者で、自己肯定感がやたらと高い、どら息子・寅ちゃんの話で、久しぶりに真っ向から書いた時代小説です」舞台は町民文化が爛熟し、のちに飢饉も経験する天保年間。ある時、寅蔵は遊里の太夫に、いわくありげな骨董品の目利きを頼まれた。あっさり贋作と見