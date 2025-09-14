「子育てが落ち着いたら結婚式を」2022年LINEが幼稚園・保育園の子育て中のパパ・ママ1215人へ、結婚式に関するアンケート（株式会社リンク：子育て世代アンケート結果・調査データ）を実施した。結婚していると答えた99.5%のうち、結婚式を挙げたと答えたのは73.7%（895名)だった。一方、「挙式をしなかった」と答えた人に、「ファミリーウェディング」に興味があるか聞いたところ、「興味がある」と答えたのは56.5%（177人）、「