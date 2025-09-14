「陸上・世界選手権・男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）日本からは３人が出場し、桐生祥秀（日本生命）は１０秒２８、サニブラウン・ハキーム（東レ）と守祐陽（大東大）はともに１０秒３７で、いずれも予選落ちした。日本勢が準決勝に進めなかったのは、２０１５年北京大会以来。２００８年北京五輪男子４００メートルリレー銀メダリストの朝原宣治氏が分析した。◇◇◇サニブラウン選手はシー