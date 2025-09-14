年金の「繰り下げ受給」は、将来の受給額を増やす有効な手段として知られています。しかし、増額した年金が必ずしもそのまま手取りの増加に繋がるわけではありません。知らずに繰り下げを行うと、落胆する結果になることも……。本稿では、酒井富士子氏による著書『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より、繰り下げ受給を判断するうえで重要なポイントを解説していきます。年金の受給額が増えるとその分手取り率も