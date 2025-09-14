「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。参政党支持者とみられる一般ユーザーらの「反グローバリズム」を主張する投稿に、「こういう人が増えるのはヤバイ」とポストした。「反グローバリズム」をめぐっては、参院選で躍進した参政党の神谷宗幣代表が「日本人ファースト」「反グローバリズム」を訴えていた。ひろゆき氏は13日午後5時過ぎ、反グローバリズムをめ