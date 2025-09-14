サーティワンアイスクリームのスプーンが赤ちゃんの離乳食にうってつけだとSNS上で大きな注目を集めている。【写真】子育てママに大人気のスプーン「離乳食あげやすくて人気と噂のスプーン買ってきました！！アイス付いててびっくり」と件のスプーンを紹介したのはしゅーちゃんさん（@SG11）。サーティワンアイスクリームで配布、販売されているあのピンクのスプーン。たしかに絶妙に小さいので、赤ちゃんに食べ物をあげるにはちょ