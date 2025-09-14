キーワードは「アイデアと発信力」。ファイターズの移転後、厳しい経営が続く札幌ドーム。新しく就任した民間出身の社長に、経営立て直しの戦略を直撃しました。 掲げた目標は…売り上げ３０億円！！ ドーム球場にさっそうと現れた男性。（札幌ドーム阿部晃士社長）「売り上げ３０億円。市民への利益拡大」掲げた目標は、年間売り上げ３０億円！（札幌ドーム阿部晃士社長）「