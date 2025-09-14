＜ソニー 日本女子プロ選手権3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞昨年4月に双子の男児を出産し、今年4月におよそ2年ぶりにツアー復帰。ツアー通算14勝の有村智恵がメジャー大会で、復帰後3試合目にして初めて予選通過を決めた。「予選通過？ そんなんで納得しないですよ」と笑わせてから、「ウソです。めっちゃうれしかったです」と喜びを話した。【写真】めちゃくちゃ雰囲気のいい3人組でした3日目