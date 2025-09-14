◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第３日（１３日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１４位で出た山下美夢有（花王）と岩井千怜（ホンダ）がともに６６をマークして通算１４アンダーとし、首位と２打差の３位で最終日を迎える。６７の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が８アンダーで２９位。６８の古江彩佳（富士通）と７０の西郷真央