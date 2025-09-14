◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。５試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。前日１２日（同１３日）の同戦では山本由伸投手（２７）が７回１安打１失点１０Ｋと好投したが、延長１０