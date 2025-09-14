女優の鈴木砂羽が公開した夫婦ショットに話題が集まっている。１３日までにインスタグラムで「亀山夫妻２０２５撮影快調今年も薫ちゃんはやっぱり薫ちゃん」とつづって、ドラマ「相棒」の亀山夫妻の２ショットをフィギュア風に加工した姿をアップした。この投稿には「ホントの夫婦みたい」「本当に欲しい」「大好きなふたり」「最高すぎる」「ベスト・カップル！！」「亀山夫妻理想です」「めっちゃリアル！！」などの声