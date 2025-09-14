◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)大会初日の13日、男子100mの予選に出場した日本勢3選手は、惜しくも予選敗退となりました。2組目に登場した守祐陽が10秒37の組7着。現役大学生ながら自身初となる世界選手権に挑み、「すごく大きな声援をもらって、それをうまくエネルギーに変えることができず悔しい思いでいっぱい。この経験を生かして今後につなげていきたい」と充実した表情を見せました。3組目に登場した桐生祥