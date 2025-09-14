気象台は、午前7時5分に、大雨警報（土砂災害）を南部町、伯耆町、日野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鳥取県・南部町、伯耆町、日野町に発表 14日07:05時点中・西部では、14日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南部町□大雨警報【発表】・土砂災害14日昼前にかけて警戒■伯耆町□大雨警報【発表】・土砂災害14日昼前にかけて警戒■日南町□