胃の不調というと胃痛を思い浮かべがちですが、実は胸やけや吐き気、ムカムカ感、胃のゴロゴロなど、症状はさまざまです。さらに、感じている痛みの原因が必ずしも胃そのものとは限らず、食道や十二指腸、胆のうやすい臓など、他の臓器からのSOSであることもあります。胃の不調の見極め方や受診の必要性について、早坂先生に解説していただきました。 監修医師：早坂 健司（千住・胃と腸のクリニック） 防衛医科大学校卒業。