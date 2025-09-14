¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 9·î14Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ëµ×ÊÝÅÄÍø¿­¡¢¹­À¥¤¹¤º¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¢£¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ò·ü¤±¤Æ¿·´¶³Ð¥²ー¥à¤ËÄ©¤à Ä¶¹ë²Ú¥È¥ê¥ª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢SixTONES¤Î6¿Í¤â¡Ö¥¹¥´¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£µ×¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö²¶¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¡£²áµî¤Ë¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢°Û¿§¤Î¥²¥¹¥È3