最高気温40℃、200万人が熱狂した名古屋の「どまつり」。その裏には、夏の一大イベントを支える人たち。そこには知られざる努力とアツい思いがありました。 【写真を見る】総勢約100人の医療チームが支える 名古屋の“どまつり” 200万人以上が熱狂！台本～前説まで運営主体は学生 8月29日(金)～31日(日)の3日間、名古屋市内14会場で同時開催。日本最大級の踊りの祭典「第27回 にっぽんど真ん中祭り」。国内外