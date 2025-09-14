「根室西浜太陽光合同会社」（事務所・東京）は９日夜、北海道根室市で住民説明会を開き、根室市西浜町の約１７ヘクタールの敷地に、出力約２万４０００キロ・ワットの大規模太陽光発電施設を建設する計画を公表した。市街地に近い地域にあり、景観上の問題などから参加した市民から反対の声が相次いだ。計画によると、施設は、根室市の総合運動公園の隣接地で、約３万７８００枚の太陽光パネルを設置。工事期間は２年で、近隣