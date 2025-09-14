タレントの武井壮（52）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。可愛いタレントが多いと思う芸能事務所を実名で記した。武井は「sejuのタレントみんな可愛いなしかし」と投稿した。seju（セジュ）にはインフルエンサーのなえなの、元テレビ東京の森香澄、今森茉耶、菊池日菜、川口葵、榎原依那、本郷柚巴ら多数のタレントが所属している。森がテレビ東京を退社し23年春、所属した際などに話題になった。同事務所の公式サイトには「