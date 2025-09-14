今年の「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で優勝した漫才コンビ「ツートライブ」が、13日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。バラエティー番組で目撃した2人の大物俳優の素顔を明かした。ツートライブは「THE SECOND」での優勝後、数多くの番組にゲスト出演。今年6月放送のフジテレビ系「BABA抜き最弱王決定戦2025夏」にも出演した。同番組は数多くの人気芸能人が「ババ抜き