13日、ロンドン中心部の橋を渡る反移民のデモの参加者たち（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英ロンドンで13日、不法入国した難民申請者の排斥などを訴える大規模デモがあり、英メディアによると10万人以上が参加した。この動きに対抗し反人種差別団体の市民ら約5千人も抗議活動を実施。双方の参加者が接近し一触即発の状態になった。英国では難民申請者をホテルで受け入れる政策に国民の不満が高まり、デモが頻発している。1