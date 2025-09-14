NHKの26年前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャストが解禁され、Aぇ！group佐野晶哉（23）が、出演することが発表された。NHKが昨年10月にSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントの新規起用を再開後、同社のタレントが朝ドラに出演するのは初となる。同作は、女優の見上愛（24）と上坂樹里（20）がダブルヒロインを務める、明治期の看護師が題材のバディ物語。今回が朝ドラ初出演の佐野は、主人公りん（見上）の良き相談相手となる島