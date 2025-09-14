好奇心で、猫にツムツムをやらせてみた飼い主さん。すると、あまりに速すぎる手さばきで天才的なスキルを発揮していく姿がTikTokで7万7000件以上のいいねを獲得しました！ 投稿には「タイムボムできてるの天才すぎ」「俺よりも上手いのかよ…」「絶対前世人間だったろw」などの声が殺到しました！ 【動画：猫にツムツムをやらせてみたら…】 猫にツムツムをやらせてみた TikTokアカウント「ミルとメルの日常（@milu_melu07）」