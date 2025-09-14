【モデルプレス＝2025/09/14】アーティストの久保田利伸、女優の広瀬すず、timeleszの菊池風磨が、9月14日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演する。【写真】「広瀬すずよりの広瀬アリス」がそっくりすぎる◆久保田利伸・広瀬すず・菊池風磨、異色トリオ誕生豪華トリオの登場に、SixTONESの6人も「スゴいよね！」と感激。10年ぶりのバラエティー出演となる久保田は「俺、スタジオ間