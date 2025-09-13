Stellantisジャパン株式会社は、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid La Prima」をベースにした限定車「600 Hybrid Crema Cappuccino（クレマカプチーノ）」を、2025年9月11日より全国の正規ディーラーで発売した。 同モデルは、イタリアのカフェ文化に着想を得た艶やかなベージュの専用色を採用。スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備えた「600 Hybrid La Prima」の魅力を、特別仕様でさ