クルマの安全装備として今や欠かせない存在となったドライブレコーダー。事故やトラブル時の記録はもちろん、煽り運転対策や旅行の記録にも活躍する。しかし種類が多すぎて「どれを選べばいいのか分からない」と迷うユーザーも少なくない。 インターネット上では多くのレビューや広告が並ぶが、どれが本当に売れているのかは分かりづらい。そこで参考になるのが、実店舗の売れ筋ランキングだ