乃木坂46の一ノ瀬美空が13日、自身のインスタグラムを更新。“うさぎ姿”を公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。【写真】保護したくなるほどのかわいさ！“うさぎ”になった一ノ瀬美空一ノ瀬は「今年のハロウィンの個別生写真は、うさぎになりました発売中です！ぜひっ」とつづり、ピンクのうさ耳をつけた写真を披露。フリル付きトップスにチュールスカートを合わせ、愛らしい“うさみく”姿を見せた。この投稿