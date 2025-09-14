プロボクシング世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は１４日、愛知・名古屋市のＩＧアリーナで、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を相手に防衛戦を行う。尚弥にとって過去最強の相手ともいわれるアフマダリエフとの一戦。大一番を前に、本紙評論家の元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏（４２）はアフダマリエフの実力を評価し