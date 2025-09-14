『稼ぎまくる若者にインタビュー』と題された今回の動画では、転職支援さんが自身の経歴や将来の目標について赤裸々に語った。冒頭から「貯金額教えてください。25,000円。ぶち上げ。」と、自身の現在の貯金額を包み隠さず明かし「転職支援です。」と自己紹介。その大きな体格については、「弟、アメフトやってて。大阪経済大学というところでやってました」と少しユーモラスに回答し、場を和ませた。 職歴について