近年、日本列島では気象災害も頻繁に起きている。「ゲリラ豪雨」「線状降水帯」という言葉を耳にする機会も増し、さらに「竜巻」に関する報道も増えてきた。京都大学名誉教授で地学の第一人者・鎌田浩毅さんの著書『災害列島の正体――地学で解き明かす日本列島の起源』（扶桑社）から、これまで起きた日本での竜巻被害と予兆について一部抜粋・再編集して紹介する。意外と日本でも多い竜巻被害最近の日本では竜巻の被害報道が多く